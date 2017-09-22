Доннарумма объяснил своё решение остаться в "Милане"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма объяснил своё решение не покидать клуб прошлым летом.

"Я остался в "Милане", потому что это мой дом. Я решил, что это будет правильным решением" - цитирует 18-летнего стража ворот Football Italia.

Напомним, что Доннарумма заключил с "Миланом" контракт до лета 2021 года.

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