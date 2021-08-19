Доннарумма объяснил свой уход из "Милана"

Теги джанлуиджи доннаруммамиланпсж

Доннарумма объяснил свой уход из "Милана"

Фото твиттер Евро-2020

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма назвал причины своего отказа продлевать контракт с "Миланом".

"Вместе мы пережили много прекрасных моментов. На протяжении восьми лет "Милан" был моим домом. Я люблю этот клуб и с огромным уважением отношусь ко всем, кто там работает. Тем не менее, в жизни нужно принимать важные решения. Я навсегда останусь болельщиком "Милана", но у нас разные амбиции. Чтобы прогрессировать, мне были нужны перемены - это сделает меня лучше и сильнее", - приводит слова итальянца Sport Mediaset.

22-летний Доннарумма перешёл из "Милана" в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

В составе "россонери" вратарь пропустил 265 голов в 251 матче.

Не пропустите: "Милан" сделал предложение о трансфере хавбека "Бордо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Холанду

У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Холанду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов