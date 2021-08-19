Доннарумма объяснил свой уход из "Милана"
Фото твиттер Евро-2020
Новичок ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма назвал причины своего отказа продлевать контракт с "Миланом".
"Вместе мы пережили много прекрасных моментов. На протяжении восьми лет "Милан" был моим домом. Я люблю этот клуб и с огромным уважением отношусь ко всем, кто там работает. Тем не менее, в жизни нужно принимать важные решения. Я навсегда останусь болельщиком "Милана", но у нас разные амбиции. Чтобы прогрессировать, мне были нужны перемены - это сделает меня лучше и сильнее", - приводит слова итальянца Sport Mediaset.
22-летний Доннарумма перешёл из "Милана" в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.
В составе "россонери" вратарь пропустил 265 голов в 251 матче.
Не пропустите: "Милан" сделал предложение о трансфере хавбека "Бордо". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
У "Реала" есть договоренность с "Боруссией" по Холанду
-
Человек из РФС надел футболку Месси на свою свадьбу
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Доннарумма объяснил свой уход из "Милана"
-
Защитник "Ростова" перешёл в "Енисей"
-
"Бавария" близка к покупке защитника ПСЖ
-
Стала известна сумма выкупа Урунова для "Уфы"
-
"Барселона" не может договориться о подписании хавбека "Манчестер Сити"
-
"Спартак" хочет усилиться защитником сборной Колумбии
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Манчестер Сити"
-
Левандовски решил покинуть "Баварию" в ближайшие два года
-
Официально: Урунов вернулся из "Спартака" в "Уфу"
-
В "Барселоне" определились с судьбой 10-го номера
-
Петраков прокомментировал назначение в сборную Украины
-
Бразильские клубы установили рекорд Кубка Либертадорес
-
"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи
-
"Боруссия" хочет увеличить отступные в контракте Холанда
-
Глушаков поздравил свою жену с возвращением в футбол
-
Агуэро отказался брать 10-й номер в "Барселоне"
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов рассказал, как его обманул болельщик
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17