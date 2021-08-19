Доннарумма объяснил свой уход из "Милана"

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Новичок ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма назвал причины своего отказа продлевать контракт с "Миланом".

"Вместе мы пережили много прекрасных моментов. На протяжении восьми лет "Милан" был моим домом. Я люблю этот клуб и с огромным уважением отношусь ко всем, кто там работает. Тем не менее, в жизни нужно принимать важные решения. Я навсегда останусь болельщиком "Милана", но у нас разные амбиции. Чтобы прогрессировать, мне были нужны перемены - это сделает меня лучше и сильнее", - приводит слова итальянца Sport Mediaset.

22-летний Доннарумма перешёл из "Милана" в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт на пять сезонов.

В составе "россонери" вратарь пропустил 265 голов в 251 матче.

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