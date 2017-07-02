Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма определился со своим будущим, информирует Football Italia.

По сведениям источника, несмотря на давление, которое оказывал на 18-летнего вратаря его агент Мино Райола, желавший видеть своего клиента в мадридском "Реале", перспективный футболист принял решение остаться в стане "россонери" и продлить действующий до лета 2018 года контракт с клубом.

Напомним, Буффон прокомментировал ситуацию вокруг Доннаруммы. | soccernews.ru