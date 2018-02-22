Доннарумма определился со своим следующим клубом

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Доннарумма определился со своим следующим клубомГолкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма определился со своим следующим клубом, информирует Quotidiano Sportive.

Так, по сведениям источника, уже ближайшим летом 18-летний вратарь "россонери" намерен принять предложение французского ПСЖ и перебраться в его стан.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 34 мяча в 36 играх за "Милан".

Напомним, "Милан" нацелился на одного из ключевых игроков "Ромы". | soccernews.ru

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