Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма определился со своим следующим клубом, информирует Quotidiano Sportive.

Так, по сведениям источника, уже ближайшим летом 18-летний вратарь "россонери" намерен принять предложение французского ПСЖ и перебраться в его стан.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 34 мяча в 36 играх за "Милан".

Напомним, "Милан" нацелился на одного из ключевых игроков "Ромы". | soccernews.ru