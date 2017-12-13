Доннарумма отказался переходить в "Ювентус"

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Доннарумма отказался переходить в "Ювентус"

"Ювентус" пытался приобрести вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, но получил отказ, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, туринский клуб провел предварительные переговоры с голкипером, но он отказался переходить в стан конкурента. Также им интересуется ПСЖ.

Ранее сообщалось, что агент Доннаруммы Мино Райола потребовал от "Милана" разорвать контракт с его клиентом. Впрочем "Милан" не намерен расставаться с 18-летним голкипером меньше, чем за 70 миллионов евро.

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