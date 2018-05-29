Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение "Ливерпуля", информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, 19-летний вратарь "россонери" не заинтересован в переезде ближайшим летом на "Энфилд".

В завершившемся сезоне Доннарумма пропустил 55 мячей в 53 матчах за "Милан".

Напомним, Райола не исключил, что Доннарумма проведет всю свою карьеру в "Милане". | soccernews.ru