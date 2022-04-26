Доннарумма по-прежнему считает Месси лучшим игроком мира
Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен
Итальянский голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.
"Лео по-прежнему лучший в мире. Он отличный парень. Для нас он крайне важен, и мы увидели это в решающем матче.
У нас все чемпионы, у нас отличная команда. Постараемся завершить чемпионат наилучшим образом", – сказал игрок сборной Италии.
В нынешнем сезоне Месси сыграл в 22 матчах чемпионата Франции, в которых забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.
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