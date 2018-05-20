Доннарумма подвергся обструкции со стороны фанатов "Милана"

Фанаты "Милана" освистали вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, болельщики свистели в адрес голкипера перед началом матча 38-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (5:1).

В ответ на это Доннарумма похлопал по эмблеме клуба у себя на груди.

Есть вероятность, что 19-летний Доннарумма покинет "Милан" в летнее трансферное окно.

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