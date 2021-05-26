Доннарумма покинет "Милан"
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента по окончании сезона, сообщил директор клуба Паоло Мальдини.
"Иногда люди не понимают, что значит быть профессионалом", — заявил Мальдини, комментируя ситуацию с итальянским голкипером. Его цитирует Football Italia.
Ранее в различных СМИ сообщалось, что игрок может перейти в "Ювентус". По информации Tuttosport, "Милан" предлагал 22-летнему футболисту зарплату в 8 миллионов евро в год, в то время как сторона игрока настаивала на 10 миллионах. Также "Милан" хотел подписать контракт на пять лет, а агент Доннаруммы Мино Райола настаивал на двухлетнем соглашении.
Также, Райола хотел получить 20 миллионов евро в качестве комиссионных за продление контракта, с чем не согласилось руководство клуба.
В прошедшем сезоне Доннарумма сыграл 48 матчей за "Милан", в которых пропустил 54 гола, а 15 поединков отыграл "на ноль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17