Доннарумма покинет "Милан"

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Доннарумма покинет "Милан"Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента по окончании сезона, сообщил директор клуба Паоло Мальдини.

"Иногда люди не понимают, что значит быть профессионалом", — заявил Мальдини, комментируя ситуацию с итальянским голкипером. Его цитирует Football Italia.

Ранее в различных СМИ сообщалось, что игрок может перейти в "Ювентус". По информации Tuttosport, "Милан" предлагал 22-летнему футболисту зарплату в 8 миллионов евро в год, в то время как сторона игрока настаивала на 10 миллионах. Также "Милан" хотел подписать контракт на пять лет, а агент Доннаруммы Мино Райола настаивал на двухлетнем соглашении.

Также, Райола хотел получить 20 миллионов евро в качестве комиссионных за продление контракта, с чем не согласилось руководство клуба.

В прошедшем сезоне Доннарумма сыграл 48 матчей за "Милан", в которых пропустил 54 гола, а 15 поединков отыграл "на ноль".

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