Доннарумма получил приз имени Яшина

Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен

Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма получил награду имени Льва Яшина за 2021 год, которая вручается лучшему вратарю мира.

На награду также претендовали: Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас (ПСЖ).

Напомним, что Лев Яшин остается единственным голкипером в истории футбола, выигравшим "Золотой мяч". Это случилось в 1963 году.

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