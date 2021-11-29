Доннарумма получил приз имени Яшина
Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен
Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма получил награду имени Льва Яшина за 2021 год, которая вручается лучшему вратарю мира.
На награду также претендовали: Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас (ПСЖ).
Напомним, что Лев Яшин остается единственным голкипером в истории футбола, выигравшим "Золотой мяч". Это случилось в 1963 году.
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|О
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|Ренн
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13