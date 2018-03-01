Доннарумма пообещал отомстить "Ювентусу" в финале Кубка Италии

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Доннарумма пообещал отомстить "Ювентусу" в финале Кубка ИталииВратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма все еще помнит поражение от "Ювентуса" в финале Кубка Италии в мае 2016 года (0:1).

Напомним, что вчера миланцы вышли в финал турнира, где им предстоит сыграть против туринского клуба.

"Мы стали опытнее, чем были два года назад. До сих пор не могу забыть тот матч. Мы постараемся отомстить. Выход в финал - заслуга всей команды. Мы работали очень упорно и заслужили это", - сказал он.

Напомним, финал этого розыгрыша Кубка Италии состоится 9 мая в Риме на "Стадио Олимпико".

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