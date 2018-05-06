Доннарумма превзошёл достижение Диды

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отыграл весь матч против "Вероны" в рамках 36-го тура итальянской Серии А.

Таким образом, 19-летний страж ворот во всех турнирах текущего сезона провёл за "россонери" 4440 минут.

Это новый рекорд клуба. Доннарумма превзошёл достижение экс-голкипера "Милана" Диды, который в сезоне 2004/05 сыграл 4430 минут. | http://soccernews.ru