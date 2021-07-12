Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020

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Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

Доннарумма провел на турнире семь матчей и пропустил четыре гола. Италия выиграла серии пенальти в полуфинале с Испанией и в финальном поединке с Англией.

22-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". Несколько недель назад у него истек контракт с "россонери" и он стал свободным агентом. Ожидается, что в ближайшее время голкипер перейдет в ПСЖ.

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