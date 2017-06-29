Доннарумма продлит контракт с "Миланом", но при одном условии

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма готов продлить контракт с клубом.

Однако, как сообщает Football Italia, "россонери" придётся включить в новый договор пункт, согласно которому футболист сможет летом 2018 года перейти в мадридский "Реал".

Отмечается, что сумма отступных в новом соглашении будет невысокой, что позволит королевскому клубу без труда заполучить Доннарумму по окончании следующего сезона.

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