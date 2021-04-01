Доннарумма продлит контракт с "Миланом" только при одном условии

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Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему не продлил контракт с клубом.

По сведениям Football Italia, 22-летний голкипер даст согласие на продление соглашение когда будет убежден, что "Милан" попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отметим, что за свою карьеру Доннарумма еще ни разу не играл в главном европейском турнире.

Контракт Доннаруммы с клубом истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 38 игр, в которых пропустил 46 голов.

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