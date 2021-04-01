Доннарумма продлит контракт с "Миланом" только при одном условии
Фото: Imago
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему не продлил контракт с клубом.
По сведениям Football Italia, 22-летний голкипер даст согласие на продление соглашение когда будет убежден, что "Милан" попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Отметим, что за свою карьеру Доннарумма еще ни разу не играл в главном европейском турнире.
Контракт Доннаруммы с клубом истекает предстоящим летом. В этом сезоне он провел 38 игр, в которых пропустил 46 голов.
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|26
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|27
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|Хеллас Верона
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
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|Сампдория
|26
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|17
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|26
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|18
|Лечче
|27
|25
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|26
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|20
|Брешия
|27
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