Доннарумма прокомментировал получения приза лучшему вратарю года

Фото: инстаграм France Football/Автор неизвестен

Голкипер сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал получение приза лучшему вратарю мира по версии France Football.

"Мы осчастливили итальянцев победой на Евро. Я также хочу поблагодарить всех, кто сделал трансфер в ПСЖ возможным. Надеюсь, я смогу выиграть все с этим клубом.

Спасибо моей семье, моей девушке и всем людям, которые сделали выигрыш этой награды возможным", – сказал Доннарумма.

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