Доннарумма прокомментировал возможный переход Месси в ПСЖ

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Доннарумма прокомментировал возможный переход Месси в ПСЖ Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Новый голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал возможный переход нападающего Лионеля Месси в парижский клуб.

"Когда объявят официально, все узнаем. Но вроде так, я очень рад, что Лео приедет сюда. Он великий, самый сильный в мире. Так что, конечно, я не могу не быть взволнованным и счастливым", - приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Ранее сообщалось, что стороны почти уладили все детали контракта. Презентация Месси пройдет на этой неделе.

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