Доннарумма прошел медобследование для "ПСЖ"

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Доннарумма прошел медобследование для "ПСЖ"Фото: инстаграм Доннарумы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, основной голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма практически завершил свой переход в "ПСЖ".

По информации источника, футболист прошел медосмотр для парижан в одной из клиник в Риме.

Ранее в СМИ писали о том, что Доннарумма подпишет с "ПСЖ" контракт до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл 37 матчей в Серии А за "Милан".

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