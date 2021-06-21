Доннарумма прошел медобследование для "ПСЖ"
Фото: инстаграм Доннарумы/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, основной голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма практически завершил свой переход в "ПСЖ".
По информации источника, футболист прошел медосмотр для парижан в одной из клиник в Риме.
Ранее в СМИ писали о том, что Доннарумма подпишет с "ПСЖ" контракт до лета 2026 года.
В прошедшем сезоне итальянец сыграл 37 матчей в Серии А за "Милан".
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