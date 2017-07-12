Доннарумма: "Прошу прощения у болельщиков, у меня не было намерения предавать их"

Голкипер итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумма попросил прощения у своего клуба за возникшее недопонимание, связанное с продлением его контракта.

"Я рад и горжусь тем, что нахожусь в "Милане". Я родился и вырос в этом клубе, и у меня никогда не было сомнений в том, чтобы оставаться здесь. Я приношу извинения болельщикам. Но я повторяю, что у меня никогда не было намерения предавать их", - цитирует 18-летнего вратаря SquawkaNews.

Напомним, Монтелла прокомментировал продление контракта "Милана" с Доннаруммой. | soccernews.ru