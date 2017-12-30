Доннарумма проводит 100-й матч за "Милан"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принимает участие в матче 19-го тура итальянской Серии А против "Фиорентины".

Как сообщает Opta, эта игра стала для 18-летнего голкипера сотой в составе "россонери".

Стоит отметить, что в 99 матчах Доннарумма 33 раза сохранял свои ворота в неприкосновенности, сделав 313 сейвов.

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