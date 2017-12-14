Доннарумма расплакался в раздевалке "Милана" из-за нападок фанатов

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма во время вчерашнего матча 1/8 финала кубка Италии против "Вероны" подвергся обструкции со стороны фанатов своего клуба.

Как информирует AS, на протяжении игры болельщики "россонери" выкрикивали в адрес 18-летнего вратаря слова: "Уходи" и "Доннарумма, ты - кусок дерьма". Свои эмоции из-за оказываемого на него давления игрок выплеснул уже по окончанию поединка:

Напомним, что агент Доннаруммы намерен расторгнуть контракт своего клиента с "Миланом". | soccernews.ru