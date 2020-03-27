Доннарумма рассказал, кого из нападающих боялся больше всего

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Доннарумма рассказал, кого из нападающих боялся больше всего

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кого из нападающих боялся больше всего. Об этом сообщает Football Italia.

"Цвета "Милана" много значат для меня, так как я всегда был фанатом этого клуба, я вырос здесь.

Если говорить о нападающих, я столкнулся с великими форвардами, но больше всего я боялся Роналду", - сказал Доннарумма.

21-летний голкипер играет за "Милан" с 2017 года.

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