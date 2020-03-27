Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кого из нападающих боялся больше всего. Об этом сообщает Football Italia.

"Цвета "Милана" много значат для меня, так как я всегда был фанатом этого клуба, я вырос здесь.

Если говорить о нападающих, я столкнулся с великими форвардами, но больше всего я боялся Роналду", - сказал Доннарумма.

21-летний голкипер играет за "Милан" с 2017 года.

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