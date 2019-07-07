Доннарумма решил остаться в "Милане"

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Доннарумма решил остаться в "Милане"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма принял решение не покидать клуб.

Как сообщает Football Italia, в августе стороны начнут переговоры о продлении соглашения. Отмечается, что клуб уже предлагал голкиперу контракт до 2020 года, по которому он будет получать 6 миллионов евро в год. Однако агент игрока Мино Райола отклонил предложение.

Напомним, что ранее интерес к Доннарумме проявлял ПСЖ.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 игр и пропустил 32 гола.

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