Доннарумма рискует пропустить миланское дерби

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Доннарумма рискует пропустить миланское дерби

Участие вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Интера" находится под вопросом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 18-летний страж ворот получил травму паха на тренировке "россонери" и пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к дерби.

Напомним, что матч ""Милан" – "Интер" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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