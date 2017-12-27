Доннарумма рискует пропустить миланское дерби
Участие вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Интера" находится под вопросом, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, 18-летний страж ворот получил травму паха на тренировке "россонери" и пока неизвестно, успеет ли он восстановиться к дерби.
Напомним, что матч ""Милан" – "Интер" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Наполи
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|17
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|Интер Милан
|17
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|16
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|6
|Сампдория
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|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
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|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
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|Удинезе
|16
|21
|12
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|17
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|17
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|17
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