Доннарумма сделал татуировку в честь победы сборной Италии на Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма решил сделать татуировку, посвящённую триумфу "Скуадры Адзурры" на Евро-2020.

Теперь на левом предплечье голкипера ПСЖ красуется изображение чемпионского кубка и дата финала турнира.

Напомним, что итальянцы в финале Чемпионата Европы взяли верх над Англией в серии пенальти.

Доннарумму признали лучшим игроком континентального первенства.

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