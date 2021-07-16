Доннарумма сделал татуировку в честь победы сборной Италии на Евро-2020
Фото твиттер Евро-2020
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма решил сделать татуировку, посвящённую триумфу "Скуадры Адзурры" на Евро-2020.
Теперь на левом предплечье голкипера ПСЖ красуется изображение чемпионского кубка и дата финала турнира.
Напомним, что итальянцы в финале Чемпионата Европы взяли верх над Англией в серии пенальти.
Доннарумму признали лучшим игроком континентального первенства.
Не пропустите: Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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