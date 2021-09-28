Доннарумма сегодня дебютирует в Лиге Чемпионов

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Доннарумма сегодня дебютирует в Лиге Чемпионов

Фото сайт ПСЖ

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма выйдет в стартовом составе ПСЖ на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Эта игра станет дебютной для 22-летнего итальянца в самом престижном еврокубковом турнире. Ранее голкипер играл с "Миланом" только в Лиге Европы.

ПСЖ примет "Манчестер Сити" сегодня в 22:00 по московскому времени.

Доннарумма летом перешёл во французский клуб на правах свободного агента и пока пропустил 1 гол в 2 матчах.

Не пропустите: Доннарумма не собирается уходить из ПСЖ. | http://soccernews.ru
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