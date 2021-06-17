Доннарумма сегодня пройдет медобследование для ПСЖ

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время завершит переход в ПСЖ.

Как сообщает журналист Николо Скира, сегодня, 17 июня, вратарь пройдет медобследование для ПСЖ, которое пройдет на базе сборной в Коверчано.

Напомним, что у Доннаруммы истек контракт с "Миланом" и он перейдет в ПСЖ на правах свободного агента.

Доннарумма в составе сборной Италии принимает участие в Евро-2020. На счету вратаря два сухих матча.

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