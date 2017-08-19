Доннарумма: "Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах"

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Доннарумма: "Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах"Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма считает, что проблемы с продлением контракта с миланским клубом возникали не из-за денег.

Напомним, что голкипер сначала отказался подписывать новый договор, но потом принял решение в пользу клуба.

"Скажем сразу, что я вообще не думаю о деньгах. Я хочу расслабиться и наслаждаться жизнью со своей семьей и девушкой. Деньги вторичны. Когда во время игры молодежного Euro-2017 на поле болельщики бросили копии денег, но я даже не заметил этого. Только потом на видео рассмотрел. Это меня расстроило. Было обидно, что фанаты почувствовали себя обманутыми. Я получал много предложений, от многого отказался, чтобы остаться в клубе, который считаю своим домом. Я не мог все четко оценить, чтобы принять решение по такому большому контракту. Поэтому хотел подождать. Я мог бы заработать больше, но это не вопрос денег.

Признаюсь, что волновался, когда возвращался на "Сан-Сиро". Не знал, как меня примут. Но все прошло великолепно. Меня расстраивали слова о моей семье, когда происходила вся эта ситуация", - отметил он.

Читайте: Доннарумма: "Я благодарю болельщиков за теплый прием" | http://soccernews.ru

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