Доннарумма согласился перейти в "Ювентус"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно, скорее всего, перейдет в "Ювентус", сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, футболист согласовал условия личного контракт с туринским клубом. Зарплата голкипера составит 9,5 миллионов евро в год. Доннарумма достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истекает летом и он станет свободным агентом. Впрочем, агент игрока Мино Райола получит 20 миллионов евро в качестве комиссионных.
22-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 41 матч во всех турнирах и пропустил 49 голов. За сборную Италии голкипер играет с 2016 года, провел 25 матчей и пропустил 11 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17