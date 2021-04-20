Доннарумма согласился перейти в "Ювентус"

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Доннарумма согласился перейти в "Ювентус"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в летнее трансферное окно, скорее всего, перейдет в "Ювентус", сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист согласовал условия личного контракт с туринским клубом. Зарплата голкипера составит 9,5 миллионов евро в год. Доннарумма достанется "Ювентусу" бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истекает летом и он станет свободным агентом. Впрочем, агент игрока Мино Райола получит 20 миллионов евро в качестве комиссионных.

22-летний Доннарумма является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 41 матч во всех турнирах и пропустил 49 голов. За сборную Италии голкипер играет с 2016 года, провел 25 матчей и пропустил 11 мячей.

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