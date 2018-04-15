Доннарумма стал самым молодым футболистом, который провел сто матчей в Серии А

Игра с "Наполи" (0:0) стала для голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы сотой в Серии А.

Как сообщает Football Italia, Доннарумма стал самым молодым игроком в истории, который провел 100 игр в Серии А. На данный момент ему 19 лет.

Отметим, что Джанлуиджи Буффон сыграл сотый матч, когда ему был 21 год.

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