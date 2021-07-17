Доннарумма стал восьмым вратарём ПСЖ

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Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма подписал пятилетний контракт с ПСЖ, перейдя из "Милана" на правах свободного агента.

Теперь в составе парижан числятся восемь голкиперов, хотя в заявку на матч традиционно попадают только два или три.

Список стражей ворот команды - Доннарумма, Альфонс Ареоля, Кейлор Навас, Серхио Рико, Марчин Булка, Александр Летелье, Гариссон Инносан и Денис Франки.

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