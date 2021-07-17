Доннарумма стал восьмым вратарём ПСЖ
Фото сайт ПСЖ
Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма подписал пятилетний контракт с ПСЖ, перейдя из "Милана" на правах свободного агента.
Теперь в составе парижан числятся восемь голкиперов, хотя в заявку на матч традиционно попадают только два или три.
Список стражей ворот команды - Доннарумма, Альфонс Ареоля, Кейлор Навас, Серхио Рико, Марчин Булка, Александр Летелье, Гариссон Инносан и Денис Франки.
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
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|Тулуза
|28
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