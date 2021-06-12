Доннарумма установил рекорд сборной Италии

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Доннарумма установил рекорд сборной Италии

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Бывший вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма переписал историю итальянской сборной, сообщает Opta.

Он стал самым молодым голкипером "Скуадры Адзурры" на крупных турнирах, то есть на чемпионатах Европы и мира.

Доннарумма в пятницу дебютировал на Евро в возрасте 22 лет и 106 дней. 

Предыдущий рекорд принадлежал Джорджо Гецци (23 года и 342 дня).

Не пропустите: Италия при Манчини не проигрывает уже 28 матчей. Рекорд - 30 игр. | http://soccernews.ru
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