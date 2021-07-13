Доннарумма уже завтра подпишет контракт с ПСЖ

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, экс-голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в ближайшие дни подпишет контракт с ПСЖ.

По информации источника, завтра, 14 июля, итальянец прилетит в Париж с целью подписать контракт с ПСЖ. Отмечается, что все детали сделки уже согласованы.

После подписания соглашения вратарь получит несколько дней отдыха после Евро-2020.

Напомним, что Доннарумма станет игроком ПСЖ на правах свободного агента, так как он не продлил свой контракт с "Миланом" который истек 30 июня.

В прошедшем сезоне Доннарума вместе с "россонери" вышел в Лигу чемпионов, а также выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.

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