Доннарумма уже завтра подпишет контракт с ПСЖ
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, экс-голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма в ближайшие дни подпишет контракт с ПСЖ.
По информации источника, завтра, 14 июля, итальянец прилетит в Париж с целью подписать контракт с ПСЖ. Отмечается, что все детали сделки уже согласованы.
После подписания соглашения вратарь получит несколько дней отдыха после Евро-2020.
Напомним, что Доннарумма станет игроком ПСЖ на правах свободного агента, так как он не продлил свой контракт с "Миланом" который истек 30 июня.
В прошедшем сезоне Доннарума вместе с "россонери" вышел в Лигу чемпионов, а также выиграл чемпионат Европы в составе сборной Италии.
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