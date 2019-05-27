Доннарумма выбыл на неопределённый срок

"Милан" потерял из-за травмы своего основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, футболист получил повреждение квадрицепса во время матча 38-го тура Серии А против СПАЛ.

Точные сроки восстановления 20-летнего голкипера станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В текущем сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 39 матчей и пропустил 32 гола.

Не пропустите: Аллегри может возглавить "Милан" этим летом. | http://soccernews.ru