Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере

Теги италияджанлуиджи доннаруммастатистика

Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере

Фото твиттер Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма никогда не проигрывал в серии пенальти.

22-летний страж ворот уже пять раз участвовал в серии 11-метровых и всегда выходил из неё победителем.

Доннарумма выиграл три серии пенальти с "Миланом" и две со сборной Италии.

Второй случай в составе "Скуадры Адзурры" принёс команде трофей Евро-2020.

Не пропустите: Кьеллини установил рекорд чемпионатов Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти

Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов