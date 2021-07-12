Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере

Фото твиттер Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма никогда не проигрывал в серии пенальти.

22-летний страж ворот уже пять раз участвовал в серии 11-метровых и всегда выходил из неё победителем.

Доннарумма выиграл три серии пенальти с "Миланом" и две со сборной Италии.

Второй случай в составе "Скуадры Адзурры" принёс команде трофей Евро-2020.

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