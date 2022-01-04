Доннарумма высказался о давлении в ПСЖ

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от пребывания в парижском клубе. Ранее он выступал за "Милан".

– Если сравнивать с "Миланом", то в ПСЖ давление сильнее. Сейчас я в клубе, который хочет взять все трофеи.

– Тяжело ли конкурировать с Кейлором Навасом?

– Я спокоен. У нас отличные отношения, мы дружим. Медиа хотят выдумывать истории, но конкуренция есть в каждом клубе. Решение будет принимать Почеттино, – сказал итальянский голкипер.

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