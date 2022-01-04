Доннарумма высказался о давлении в ПСЖ
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от пребывания в парижском клубе. Ранее он выступал за "Милан".
– Если сравнивать с "Миланом", то в ПСЖ давление сильнее. Сейчас я в клубе, который хочет взять все трофеи.
– Тяжело ли конкурировать с Кейлором Навасом?
– Я спокоен. У нас отличные отношения, мы дружим. Медиа хотят выдумывать истории, но конкуренция есть в каждом клубе. Решение будет принимать Почеттино, – сказал итальянский голкипер.
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|Ницца
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|Реймс
|28
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|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13