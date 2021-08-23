Доннарумма высказался о конкуренции с Навасом

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Доннарумма высказался о конкуренции с НавасомФото: инстаграм Доннарумма/Автор неизвестен

Вратарь сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой трансфер в стан парижан.

"ПСЖ связался со мной и хотел подписать меня, а я хотел перейти в ПСЖ. Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.

Конкуренция – это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья. 

Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным – это самое главное", – сказал Доннарумма.

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