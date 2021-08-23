Доннарумма высказался о конкуренции с Навасом
Фото: инстаграм Доннарумма/Автор неизвестен
Вратарь сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свой трансфер в стан парижан.
"ПСЖ связался со мной и хотел подписать меня, а я хотел перейти в ПСЖ. Конкуренция меня не пугает. Кейлор Навас – выдающийся вратарь, но я здесь для того, чтобы играть.
Конкуренция – это полезно для нас обоих, это позволит мне прибавить. В топ-командах она всегда есть, так что это не будет проблемой. Он выдающаяся личность, мы друзья.
Я хочу стать одним из лучших вратарей в мире. И для этого нужно чем-то жертвовать, трудиться и оставаться скромным – это самое главное", – сказал Доннарумма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13