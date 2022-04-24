Доннарумма высказался о своем будущем в ПСЖ

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Доннарумма высказался о своем будущем в ПСЖ

Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Итальянский вратарь "Пари Сен-Жеормен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что он хочет остаться в парижском клубе.

"Чемпионский титул принес нам большую радость. Я около года адаптировался в команде, но я доволен тем, как все сложилось. К сожалению, нам не удалось порадовать фанатов в Лиге чемпионов, но мы постараемся исправиться. Я пришел в ПСЖ, чтобы быть основным вратарем. У меня прекрастные отношения с Навасом, но конкуренция дает нелегко. Нам нужно менять ситуацию", - приводит слова Доннаруммы La Gazetta dello Sport.

В нынешнем сезоне 23-летний Доннарумма провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах и пропустил 20 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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