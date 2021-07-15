Доннарумма высказался о своём переходе в ПСЖ

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Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма дал комментарий по поводу своего трансфера в ПСЖ.

"Рад стать частью этого большого клуба. Чувствую, что готов принять новый вызов и продолжать расти. С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать болельщиков", - сказал 22-летний новичок парижан.

Голкипер присоединился к ПСЖ на правах свободного агента после ухода из "Милана". Его контракт с новым клубом рассчитан на пять сезонов.

Напомним, что Доннарумма стал чемпионом Европы и лучшим игроком Евро-2020.

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