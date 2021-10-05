Доннарумма высказался о вратарской ситуации в ПСЖ

Теги псжджанлуиджи доннаруммакейлор навас

Доннарумма высказался о вратарской ситуации в ПСЖФото: твиттер Доннаруммы/Автор неизвестен

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о конкуренции с Кейлором Навасом за позицию вратаря в "Пари Сен-Жермен".

"У меня нет проблем с Кейлором. Я в Париже для того, чтобы играть, и поначалу трудности естественны. Я здесь для того, чтобы играть, и уверен, что все будет отлично.

Сборная Италии и ПСЖ – две совершенно разные команды. У сборной есть четкое лицо, мы рады тем, как в ней идут дела. Мы готовы играть за тренера, мы хорошо ладим, мы с радостью посещаем сборы. Ситуации очень разные, не думаю, что можно сравнивать", – заявил итальянский вратарь.

Напомним, что Доннарумма перешел в ПСЖ из "Милана" на правах свободного агента прошедшим летом.

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Источник: "Холанд не ищет денег"

Источник: "Холанд не ищет денег"

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