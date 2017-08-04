Доннарумма: "Я благодарю болельщиков за теплый прием"

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Доннарумма: "Я благодарю болельщиков за теплый прием"Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма признал, что его удивила поддержка фанатов после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Университатя" (2:0).

Напомним, что этим летом футболист подвергался оскорблениям в социальных сетях со стороны поклонников клуба из-за того, что хотел покинуть "Милан".

"Я благодарю болельщиков за теплый прием. Честно говоря, я этого не ожидал. Обещаю, что в каждой игре буду отдавать всего себя ради клубной майки. Горд защищать цвета "Милана".

Мы упорно работаем, и я надеюсь, что две "сухие" игры придадут нам уверенности. Я посвящаю эту победу моей семье, которая всегда верила в меня", - сказал он. 

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