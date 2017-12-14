Доннарумма: "Я никогда не говорил и не писал, что подвергался моральному насилию, когда подписывал контракт с "Миланом"

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Доннарумма: "Я никогда не говорил и не писал, что подвергался моральному насилию, когда подписывал контракт с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма ответил фанатам, которые оскорбляли его по ходу матча 1/8 финала Кубка Италии с "Вероной" (3:0).

"Ужасный вечер. Не ожидал, что он получится таким! Никогда не говорил и не писал, что подвергался моральному насилию, когда подписывал контракт. Несмотря ни на что, смотрю в будущее и настраиваюсь на следующий матч… Вперед, "Милан"! - написал голкипер в своем Instagram.

Фото: Доннарумма и Гаттузо.

Ранее агент 18-летнего Доннаруммы Мино Райола попросил руководство клуба аннулировать контракт голкипера из-за "морального насилия" перед его подписанием.

Не пропустите: Доннарумма расплакался в раздевалке "Милана" из-за нападок фанатов. | http://soccernews.ru

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