Доннарумма: "Я счастлив в "Милане"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма признался, что его всё устраивает в стане "россонери".

"Великолепно, что я провёл сотый матч за "Милан". Обсуждать мой новый контракт не имеет смысла, так как у меня ещё четыре года по действующему соглашению. Я счастлив в "Милане" - приводит слова 18-летнего стража ворот Football Italia.

В этом сезоне Доннарумма сыграл за "Милан" 28 матчей и пропустил 31 гол.

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