Доннарумма: "Я спокоен и счастлив, двигаюсь вперед без напряжения"

Теги миланджанлуиджи доннарумма

Доннарумма: "Я спокоен и счастлив, двигаюсь вперед без напряжения"
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма уклончиво прокомментировал информацию о своем желании покинуть клуб.

"Я спокоен и счастлив, двигаюсь вперед без напряжения. У нас дружная команда. Наши празднования после последней победы подтверждают это. Мы сумели одержать победу и забыли о поражении от "Арсенала". Мы намерены продолжать в том же духе", – приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Ранее сообщалось, что 19-летний Доннарумма собирается летом перейти в другой клуб.

Не пропустите: Доннарумма может продолжить карьеру в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Закрепить лидерские позиции: "Ювентус" принимает "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов