Доннарумма: "Я спокоен и счастлив, двигаюсь вперед без напряжения"



Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма уклончиво прокомментировал информацию о своем желании покинуть клуб.

"Я спокоен и счастлив, двигаюсь вперед без напряжения. У нас дружная команда. Наши празднования после последней победы подтверждают это. Мы сумели одержать победу и забыли о поражении от "Арсенала". Мы намерены продолжать в том же духе", – приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Ранее сообщалось, что 19-летний Доннарумма собирается летом перейти в другой клуб.

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