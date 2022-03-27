Доннарумма ярко отреагировал на непопадание сборной Италии на ЧМ-2022

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Доннарумма ярко отреагировал на непопадание сборной Италии на ЧМ-2022

Фото: твиттер Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал непопадание национальной команды на чемпионат мира 2022 года после поражения в полуфинальном стыковом матче с Северной Македонией (0:1).

"Мы хотели испытать потрясающие эмоции на чемпионате мира, порадовать фанатов, которые несколько месяцев назад были с нами на пути к победе на чемпионате Европы. Но, к сожалению, этого не будет. Мы очень расстроены, а также понимаем, насколько разочарованы все итальянцы. Но в футболе, так же, как и в жизни, необходимо идти вперед. Мы будем идти шаг за шагом, чтобы вернуть сборную на вершину. Вперед, Италия!" - написал голкипер в своем твиттере.

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