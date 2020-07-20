Доннарумма ярко высказался об Ибрагимовиче

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что думает о 38-летнем нападающем команды Златане Ибрагимовиче.

"Он феноменален - зверь. Он многое нам дает и добивается того, чтобы его слушали. Ибра стал дополнительной силой, которой нам не хватало, даже на тренировке.

Он живет на полную, проживая каждый момент. Он создал менталитет победителей. Он выдающаяся личность, которая никогда не хочет проигрывать, даже на тренировках", - цитирует Доннарумму football-italia.

Ранее швед заявил, что хочет провести за "Милан" как можно больше матчей.

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