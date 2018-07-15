Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма закончил школу в возрасте 19 лет, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист успешно сдал школьные экзамены и получил аттестат о среднем образовании.

Напомним, что в прошлом году Доннарумма отложил сдачу экзаменов из-за юношеского Чемпионата Европы.

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