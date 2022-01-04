Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Тест голкипера на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим итальянец ушел на самоизоляцию и может пропустить матч чемпионата Франции с "Лионом" (9 января).

В нынешнем сезоне 22-летний Доннарумма провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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