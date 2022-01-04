Доннарумма заразился коронавирусом
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Тест голкипера на коронавирус показал положительный результат. В связи с этим итальянец ушел на самоизоляцию и может пропустить матч чемпионата Франции с "Лионом" (9 января).
В нынешнем сезоне 22-летний Доннарумма провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13