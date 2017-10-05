Доннаруммой активно интересуется европейский топ-клуб

Французский ПСЖ активно интересуется голкипером итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой, информирует FootMercato.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 18-летнего вратаря "россонери" уже в летнее трансферное окно. Возможный трансфер перспективного игрока будет стоить 70 миллионов евро, которые прописаны в качестве клаусулы в контракте футболиста с его клубом.

Напомним, ПСЖ намерен заполучить форварда, которого в своей команде желает видеть Неймар. | soccernews.ru