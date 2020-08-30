Донни ван де Бек определился с новым клубом

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Донни ван де Бек определился с новым клубом

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек сообщил партнерам по команде, что его следующим клубом станет "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист вылетит в Англию уже следующей неделе. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит около 55 миллионов евро. В борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед" опередил "Барселону".

В минувшем сезоне 23-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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